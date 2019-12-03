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Налоги. Расчеты

Как будут работать цветные дорожки для налогоплательщиков – проект Налогового кодекса

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191203/12929375/Kak-budut-rabotat-tsvetnye-dorozhki-dlya-nalogoplatelschikov--proekt-Nalogovogo-kodeksa.html

Все предприятия будут разделены на три сегмента - зеленая, желтая, красная дорожки - в зависимости от их репутации в глазах налоговой службы.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узбекистане планируется внедрить новую систему цветовой маркировки для хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков. Это следует из проекта Налогового кодекса в новой редакции, который сейчас обсуждается в нижней палате парламента.

Калькулятор
© Flickr/ Qwarzz
Новый Налоговый кодекс Узбекистана одобрен в первом чтении

В частности, предлагается ввести новый порядок назначения налоговой проверки предприятий на основе риска-анализа: камеральные, выездные проверки или налоговый аудит.

Все действующие хозсубъекты разделят на три сегмента – зеленая, желтая и красная дорожки – на основе того, насколько у них, как у налогоплательщиков, хорошая репутация.

К примеру, предприятиям с высоким уровнем доверия (зеленая дорожка) не будут назначаться налоговые проверки. Также им на высоком уровне будут оказываться налоговые услуги.

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Что касается предприятий со средним уровнем доверия (желтая дорожка), то их ожидают только камеральные проверки. Кроме того, они получат возможность исправить ошибки в своем отчете. При этом по отношению к ним не будут применяться финансовые и административные штрафы.

Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
Как изменится система налоговых проверок бизнеса в Узбекистане

Предприятиям с низким уровнем доверия (красная дорожка), где были выявлены случаи уклонения от уплаты налогов, фальсификация бухгалтерских документов и счет-фактур, будут назначаться налоговые аудиторские проверки. Такие хозсубъекты будут находиться под постоянным контролем.

Ожидается, что данные мероприятия позволят обеспечить прозрачность осуществления налогового контроля и предотвратить случаи коррупции.

Сейчас подобная программа активно функционирует в таких развитых странах мира, как Канада, Австралия, Новая Зеландия и Россия.

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Теги:
Узбекистан, налоги



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