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нефтепродукты

СГБ выявила ряд случаев воровства нефтепродуктов

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191203/12932012/SGB-vyyavila-ryad-sluchaev-vorovstva-nefteproduktov.html

На одном из стратегических объектов в регионе группа правонарушителей выкачивали нефть из незаконно вскрытой ими трубы. Общий объем нефтепродуктов, который грабители пытались реализовать превышает 90 тыс. тонн.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. Управлением Службы госбезопасности по Кашкадарьинской области был проведен рейд по выявлению незаконной реализации нефтепродуктов.

Так, на территории Мубарекского района был задержан автомобиль "Камаз", в цистерне которого было обнаружено 29 тонн 560 литров нефтепродуктов. 

Другое схожее правонарушение было выявлено на посту ДПС "Ширинбулок". Здесь в грузовой автомашине со специальной цистерной было обнаружено 44 тонны 980 литров нефтепродуктов. 

Как выяснилось, водители обеих автомашин - граждане Норбоев и Ширинов оказались знакомыми, действовавшими в сговоре с еще двумя сообщниками Д.Умаровым и И.Убайдовым.

Группа злоумышленников с помощью самодельного устройства выкачивала нефтепродукты из незаконно вскрытой трубы, проходящей через месторождение "Урта булок" в Мубарекском районе.

Аналогичный случай с воровством стратегического ресурса был обнаружен на посту ДПС "Умакай" в Чиракчинском районе. Гражданин Ш.Буриев и его сообщник В.Юлдашев везли в автоцистерне 16 тонн 647 литров нефтепродуктов без разрешительных документов. 

Воровали и продавали со скидками: выявлены серьезные нарушения на нефтебазе

В целом в ходе проведенных мероприятий в регионе у правонарушителей было изъято свыше 91 тонны нефтепродуктов.

Теги:
СГБ, Перевозки, кража, Нефть, Мубарек, Кашкадарьинская область



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