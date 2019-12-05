Почему строительство платной трассы Ташкент-Самарканд задерживается

По словам Эльёра Ганиева, и у государства есть свои интересы, и у инвесторов. Необходимо, еще провести много переговоров.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Стало известно, почему строительство долгожданной трассы Ташкент-Самарканд так сильно задерживается. Оказывается, правительство не устраивает цена проезда, которую требует иностранный инвестор, пишет "Газета.уз".

Об этом рассказал заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

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Сенатор Шарифжон Юлдашев указал на малое количество проектов ГЧП по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству платных дорог. На что вице-премьер заявил, что ГЧП — это чувствительная сфера, в рамках которой сталкиваются интересы государства и бизнеса.

Законодательная основа для сотрудничества на основе государственно-частного партнерства появилась 11 мая 2019 года, когда глава государства подписал закон о ГЧП.

"Они (инвесторы) хотят установить очень высокую стоимость проезда. Это совсем нам не подходит… Прошло всего три месяца с момента вступления закона в силу. Закон еще покажет свои возможности", - сказал он.

"И у государства есть свои интересы, и у инвестора есть свои интересы. Чтобы приблизить эти интересы, нужно проделать многое, провести переговоры. Желание у иностранных инвесторов есть. Но, по правде, они говорят: "Если дадите нам государственное предприятие, мы зайдем [на рынок], если нет, то не зайдем". Основной смысл ГЧП — это привлечение прямых иностранных инвестиций", — отметил заместитель премьер-министра.

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Напомним, договоренность о строительстве платной трассы была достигнута во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан весной 2018 года.

Инвестиционное соглашение по реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) было подписано с консорциумом турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK).

В феврале было объявлено об окончании строительства к 2020 году, однако уже в апреле сроки были перенесены на конец 2021 года.