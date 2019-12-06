"Зарубежнефть" и "Татнефть" изучают реализацию проекта в Узбекистане

Ранее компания "Зарубежнефть" уже заключила договор с "Узбекнефтегазом" по созданию совместного предприятия для работы в восточной части республики. Ожидается, что соглашение с "Татнефтью" может быть подписано в первой половине 2020 года.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. "Зарубежнефть" и "Татнефть" изучают возможности совместной работы на нефтегазовом блоке в Узбекистане, сообщил РИА Новости гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

"Пока конкретных документов не подписано, но мы рассматриваем совместно с компанией "Татнефть" один блок на совместную работу", — отметил Кудряшов.

Он не назвал, где находится перспективная нефтегазовая площадь, но добавил, что решение о работе на этом блоке может быть принято до конца первой половины 2020 года.

Накануне в столице Узбекистана состоялась церемония официального начала операционной деятельности СП ООО "Андижанпетро", созданного "Зарубежнефтью" и АО "Узбекнефтегаз". Предприятие будет работать на месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышик" в западной части республики.

Холдинг "Зарубежнефть" включает в себя более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса.

В конце ноября с двухдневным визитом Узбекистан посещал глава Татарстана Рустам Минниханов, который в частности рассказал о наращивании сотрудничества в нефтегазовой сфере, прежде всего, имея в виду будущие совместные проекты "Татнефти" и узбекской компании.