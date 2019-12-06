14:10 06 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Эмблема нефтяной компании Татнефть

"Зарубежнефть" и "Татнефть" изучают реализацию проекта в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
Получить короткую ссылку
80 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1136/14/11361408.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191206/12956106/Zarubezhneft-i-Tatneft-izuchayut-realizatsiyu-proekta-v-Uzbekistane.html

Ранее компания "Зарубежнефть" уже заключила договор с "Узбекнефтегазом" по созданию совместного предприятия для работы в восточной части республики. Ожидается, что соглашение с "Татнефтью" может быть подписано в первой половине 2020 года.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. "Зарубежнефть" и "Татнефть" изучают возможности совместной работы на нефтегазовом блоке в Узбекистане, сообщил РИА Новости гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов.

"Пока конкретных документов не подписано, но мы рассматриваем совместно с компанией "Татнефть" один блок на совместную работу", — отметил Кудряшов.

Он не назвал, где находится перспективная нефтегазовая площадь, но добавил, что решение о работе на этом блоке может быть принято до конца первой половины 2020 года.

Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Новое российско-узбекское предприятие по добыче нефти приступило к работе
Накануне в столице Узбекистана состоялась церемония официального начала операционной деятельности СП ООО "Андижанпетро", созданного "Зарубежнефтью" и АО "Узбекнефтегаз". Предприятие будет работать на месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышик" в западной части республики.

Холдинг "Зарубежнефть" включает в себя более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса.

В конце ноября с двухдневным визитом Узбекистан посещал глава Татарстана Рустам Минниханов, который в частности рассказал о наращивании сотрудничества в нефтегазовой сфере, прежде всего, имея в виду будущие совместные проекты "Татнефти" и узбекской компании.

 

Теги:
нефтегазовая отрасль, Татнефть, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото
Дело Скрипалей 2.0: к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией
Игра на обострение: кому выгоден дипломатический скандал между РФ и ФРГ
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться