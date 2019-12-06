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В Узбекистане растет спрос на микрозаймы, несмотря на большие проценты – ЦБ

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Экономика
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За год количество заемщиков по таким кредитам выросло в 325 раз. И это несмотря на среднюю ставку в 33%.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал статистику по выделенным кредитам и количеству заемщиков.

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Согласно отчету, за последний год показатель долговой нагрузки населения существенно вырос (на 5,3%) и сейчас составляет 34,7%.

Однако наибольший рост за последние годы показали микрозаймы. Если в 2017 году их не было вообще, а на июль 2018 года всего 8, то на июль 2019 года таких кредитов стало 2,6 тысячи. Это составляет 25,8% от общего числа выданных кредитов.

О том, что услуга микрозаймов пользуется большой популярностью, говорят цифры - за этот год количество заемщиков выросло в 325 раз.

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И это несмотря на то, что средняя ставка по микрозаймам самая высокая среди всех видов кредитов — в начале прошлого года она была 33,9%, а в 2019-м выросла до 32,4%.

Долговая нагрузка по микрозаймам превышает рекомендуемую норму в Андижанской (73,3%) и Кашкадарьинской (61,4%) областях.

Банкноты номиналом 1 доллар США
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Люди продолжают хранить сбережения в долларах - ЦБ

Между тем в конце июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ, повышающий доступность микрофинансирования для населения. Максимальная сумма микрозайма увеличилась до 50 миллионов сумов, микрокредита — до 300 миллионов сумов и микролизинга — до 600 миллионов сумов.

Правда, этот же документ запрещает выдачу новых микрокредитов заемщику, у которого есть непогашенная задолженность.

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Теги:
Кредит, банки, Узбекистан



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