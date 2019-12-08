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Электрик устанавливает современный электросчетчик

Предпринимателям в Узбекистане бесплатно установят счетчики – проект

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191208/12967889/Predprinimatelyam-v-Uzbekistane-besplatno-ustanovyat-schetchiki--proekt.html

К 1 июля будет разработан новый порядок, предполагающий этапы снятия, подключения, поверки электросчетчиков.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Субъекты предпринимательства в Узбекистане с 1 января 2020 года могут получить право на бесплатную установку счетчиков. Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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Документ был разработан для упрощения порядка присоединения предпринимателей к электросетям и сокращения расходов на поверку счетчиков.

Планируется, что с 1 января АО "Ҳудудий электр тармоқлари" будет осуществлять метрологические услуги по поверке счетчиков, а расходы за установку и поверку возьмут на себя предприятия электросети.

К 1 июля будет разработан новый порядок, устанавливающий этапы снятия, подключения, поверки электросчетчиков. При этом ставится задача сократить срок подсоединения к электросетям субъектов предпринимательства на 15 дней.

Теги:
Экономика, Узбекистан, счетчики, счетчик



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