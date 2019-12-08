Предпринимателям в Узбекистане бесплатно установят счетчики – проект

К 1 июля будет разработан новый порядок, предполагающий этапы снятия, подключения, поверки электросчетчиков.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Субъекты предпринимательства в Узбекистане с 1 января 2020 года могут получить право на бесплатную установку счетчиков. Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.
Документ был разработан для упрощения порядка присоединения предпринимателей к электросетям и сокращения расходов на поверку счетчиков.
Планируется, что с 1 января АО "Ҳудудий электр тармоқлари" будет осуществлять метрологические услуги по поверке счетчиков, а расходы за установку и поверку возьмут на себя предприятия электросети.
К 1 июля будет разработан новый порядок, устанавливающий этапы снятия, подключения, поверки электросчетчиков. При этом ставится задача сократить срок подсоединения к электросетям субъектов предпринимательства на 15 дней.
Седьмого декабря во Дворце форумов Узбекистана состоялось торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине принятия Конституции. В нем принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который выступил с докладом о происходящих в стране политических и правовых изменениях.
Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. МИД ранее опубликовал список избирательных участков, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в других странах.