Законопроект о специальных экономических зонах одобрен во втором чтении

Для резидентов специальных экономических зон вводятся ряд послаблений. Так, предусмотренная в первоначальном проекте закона статья об НДС в отношении участников этих зон отменена.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Для участников специальных экономических зон при уплате налога на добавленную стоимость вводятся послабления. Это отображается в законопроекте "О специальных экономических зонах", который был одобрен парламентариями во втором чтении.

В соответствии с проектом закона, на каждый год будет сформирована программа развития республики. В ней будут отображены вопросы финансирования деятельности специальных экономических зон.

Также ввозимые строительные материалы, которые не производятся на территории Узбекистана и которые предназначены согласно инвестиционному соглашению для реализации инвестпроекта освобождаются от таможенных платежей в установленном порядке.

Полномочие вносить предложения об организации специальных экономических зон, изменениях сроков их деятельности и досрочном ее прекращении могут кабмин, местные хокимияты и глава государства.

Вместе с тем из документа исключена статья, касающаяся СЭЗ "Навои". По мнению депутатов, данная СЭЗ не обладает какими-либо отдельными свойствами. не представлены отдельные послабления, льготы, и она

Новый Налоговый кодекс Узбекистана одобрен в первом чтении

Напомним, свободная экономическая зона "Навои" это первый в республике подобный кластер, созданный в 2008 году. Для ее резидентов уже предусмотрен ряд налоговых льгот и освобождение от разного рода отчислений в республиканские фонды. В мае 2019-го Шавкат Мирзиёев продлил работу СЭЗ до 1 января 2030 года.