14:48 10 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск

Законопроект о специальных экономических зонах одобрен во втором чтении

Пресс-служба Государственного комитета по инвестициям
Экономика
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/616/38/6163837.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191210/12978366/Zakonoproekt-o-spetsialnykh-ekonomicheskikh-zonakh-odobren-vo-vtorom-chtenii.html

Для резидентов специальных экономических зон вводятся ряд послаблений. Так, предусмотренная в первоначальном проекте закона статья об НДС в отношении участников этих зон отменена.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Для участников специальных экономических зон при уплате налога на добавленную стоимость вводятся послабления. Это отображается в законопроекте "О специальных экономических зонах", который был одобрен парламентариями во втором чтении.

В соответствии с проектом закона, на каждый год будет сформирована программа развития республики. В ней будут отображены вопросы финансирования деятельности специальных экономических зон.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Павел Лисицын
В Узбекистане создана свободная экономическая зона "Нукус"

Также ввозимые строительные материалы, которые не производятся на территории Узбекистана и которые предназначены согласно инвестиционному соглашению для реализации инвестпроекта освобождаются от таможенных платежей в установленном порядке.

Полномочие вносить предложения об организации специальных экономических зон, изменениях сроков их деятельности и досрочном ее прекращении могут кабмин, местные хокимияты и глава государства.

Вместе с тем из документа исключена статья, касающаяся СЭЗ "Навои". По мнению депутатов, данная СЭЗ не обладает какими-либо отдельными свойствами. не представлены отдельные послабления, льготы, и она

Новый Налоговый кодекс Узбекистана одобрен в первом чтении

Напомним, свободная экономическая зона "Навои" это первый в республике подобный кластер, созданный в 2008 году. Для ее резидентов уже предусмотрен ряд налоговых льгот и освобождение от разного рода отчислений в республиканские фонды. В мае 2019-го Шавкат Мирзиёев продлил работу СЭЗ до 1 января 2030 года.

Теги:
Инвестиции, Экономика, Законопроект, налоговые льготы, льгота, СЭЗ, НДС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
Путин подсказал Зеленскому на переговорах нормандского формата
Путин помог растерявшемуся на переговорах в Париже Зеленскому - видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться