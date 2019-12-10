Цены на нефть падают второй день подряд

ОПЕК+ продолжает сокращать добычу нефти, как следствие, снижается и мировой спрос на сырье. Цена на нефть, между тем, падают второй день подряд. Всемирный банк прогнозирует сокращение добычи и в будущем году.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Стоимость нефти снижается второй день подряд в связи с опасениями за мировую экономику и снижением спроса на сырье из-за новых сокращений добычи ОПЕК+, передает РИА Новости на основе анализа данных торгов.

По состоянию на утро 10 декабря цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,17%, до 64,14 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,22%, до 58,90 доллара за баррель.

Слабая статистика из Китая предполагается основным фактором снижения цен на нефть с начала текущей недели. Снижение китайского экспорта в ноябре было воспринято инвесторами как признак негативного влияния на ее экономику торгового конфликта с США. Это вызвало опасения за перспективы глобальной экономики в целом и спроса на нефть в частности. КНР - вторая по величине мировая экономика и один из крупнейших потребителей сырья.

Распродажи на рынке "черного золота" сменили оптимизм конца прошлой недели, говорится в приведенном анализе. На тот период решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи в первом квартале еще на 500 тыс. баррелей в сутки и поддержало нефтяной рынок.

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"Эйфория по поводу сокращения добычи ОПЕК+ была недолгой, и неожиданное снижение экспорта Китая подчеркнуло влияние торгового конфликта на экономику", - заключили аналитики банка ANZ.

С января по сентябрь 2019-го, на фоне замедления темпов роста мировой экономики, цены на нефть упали на 14% в годовом выражении. Вместе с тем, по прогнозам Всемирного банка, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет действовать и на протяжении всего 2020 года.