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Какие сферы сотрудничества с Узбекистаном интересуют Иран

© CC0 / pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191211/12990288/Kakie-sfery-sotrudnichestva-s-Uzbekistanom-interesuyut-Iran.html

В Ташкенте в среду открылась выставка производителей Ирана, в ней участвуют несколько десятков иностранных компаний.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Один из участников выставки иранских производителей в столице, главный исполнительный директор Export Development and Technology Transfer Fund (Фонд развития экспорта и передачи технологий) Мехрдад Амани рассказал корреспонденту Sputnik, какие сферы сотрудничества с Узбекистаном интересуют Иран.

"В Иране очень развита наука, и наши бизнесмены заинтересованы в многоплановом сотрудничестве с Узбекистаном в этой сфере. Приехавшие в Ташкент компании в основном желают развивать взаимодействие в химической, горнодобывающей, сельскохозяйственной, IT-отраслях, а также в области hi-tech (высоких технологий — ред.)", — сказал Амани.

Мехрдад Амани — главный исполнительный директор Export Development and Technology Transfer Fund (Фонд развития экспорта и передачи технологий)
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мехрдад Амани — главный исполнительный директор Export Development and Technology Transfer Fund (Фонд развития экспорта и передачи технологий)

По словам бизнесмена, Иран закупает в Узбекистане фасоль, пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию, а взамен делится с РУз различными технологиями.

Мехрдад Амани также сообщил о подписании протокола о сотрудничестве с Министерством инновационного развития и отметил, что представители двух стран будут стараться создавать совместные предприятия.

Теги:
Узбекистан, Экономика, Иран



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