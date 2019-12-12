Следующий год будет сложным и полным испытаний - Мирзиёев об экономических задачах

В будущем году за счет региональных инвестпроектов и новых субъектов малого бизнеса ожидается создание порядка 400 тыс. рабочих мест. Поставлена задача увеличить экспорт продукции и услуг минимум на 20 %.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Итоги уходящего года в социально-экономической сфере, а также ключевые задачи на будущий год были обсуждены на очередном совещании президента с экономическим блоком правительства.

На заседании президент поставил задачу устранить до конца года налоговую задолженность крупных предприятий нефтегазовой, электроэнергетической отраслей, химической промышленности, а также мобилизовать имеющиеся резервы для увеличения объемов производства продукции на отраслевых компаниях.

При рассмотрении вопроса освоения инвестиций, отмечена неэффективность восьми региональных проектов, а также отставание от графика по 31 проекту.

Относительно реализации ключевых экономических прогнозов на будущий год, определены отдельные цифры по ряду отраслям. Так, ожидается рост объема ВВП на 5,5 %, производства промышленной продукции на 6,5 %, сельскохозяйственной – на 4 %, сферы услуг на 5,7 %.

Глава государства распорядился детально и в кратчайшие сроки провести оценку потенциальных рисков для достижения прогнозных показателей, осуществления координации деятельности всех ведомств в данном направлении.

Им также отмечена необходимость привлечения больших резервов в сельское хозяйство, что содействует развитию текстильной, пищевой и кожевенно-обувной промышленности, а также обрабатывающих отраслей. Поставлена задача увеличить выпуск готовой продукции за счет развития металлургической, нефтегазовой, угледобывающей, химической отраслей, индустрии строительных материалов и автомобилестроения.

При ведении деятельности, министерствам и ведомствам было рекомендовано соотносить свои цели и задачи с факторами мирового экономического развития. На фоне роста различных экономических коллизий в мире, глава государства отметил, что следующий год будет сложным и полным испытаний.

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Ответственные министерства и ведомства получили распоряжение разработать инвестиционную программу на 2020-2022 годы.

В ходе совещания также стало известно, что за счет региональных инвестпроектов и организации новых субъектов малого бизнеса в 2020-м ожидается создание порядка 400 тыс. рабочих мест.

В завершении Шавкат Мирзиёев распорядился принять меры по увеличению экспорта продукции и услуг минимум на 20 % по сравнению с показателями текущего года, и при этом насытить внутренний рынок потребительскими товарами. Была обсуждена и злободневная тема необоснованного роста на продукты питания. Президент на сей раз определил конкретных чиновников ответственными за предотвращение возникновения возможного кризиса на узбекском рынке в будущем году.