В Налоговом комитете рассказали, что ждет предпринимателей с начала года

Закон "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год" предусматривает два основных нововведения, которые касаются налогообложения индивидуальных предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. С начала 2020-го индивидуальным предпринимателям c объемом товарооборота до 100 млн сумов вместо действующего фиксированного налога предоставляется право выбора порядка уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета.

Предприниматели могут выбрать, уплачивать НДФЛ (по ставке 12%) посредством сдачи декларации, либо платить фиксированную сумму налога на доходы физических лиц для ИП.

Вместе с тем фиксированные суммы налога для индивидуальных предпринимателей с 2020 года значительно снизятся.

В 2019-м в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами для Ташкента фиксированная сумма для ИП составляла 1 млн сумов. А в 2020 году эта сумма установлена в размере 750 тыс. сумов в месяц (снижение на 25%).

В Нукусе и областных центрах фиксированная сумма по этому виду деятельности снижена с 750 тысяч до 600 тыс. сумов (снижение на 20%), в других городах с 400 до 300 тыс. сумов (снижение на 25%), а в прочих населенных пунктах – с 300 до 200 тыс. сумов (снижение на 34%).

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Для розничной торговли сельхозпродукцией на дехканских рынках, а также продажи печатных СМИ и книжной продукции в столице фиксированная сумма также снижена с 400 до 250 тыс. сумов в месяц (снижение на 37,5%). Для Нукуса и других областных центров эта сумма снижена с 200 тыс до 150 тыс. сумов (снижение на 25%).

В сфере оказания бытовых услуг, изготовления и реализации национальных сладостей, лепешек, патыра, отдельных видов штучных блюд, а также оказание услуг на детских игровых автоматах в Ташкенте фиксированная сумма снижена с 300 до 225 тыс. сумов в месяц (снижение на 25%).

По перечисленным выше видам деятельности в Нукусе и других областных центрах также снизилась фиксированная сумма с 200 до 150 тыс. сумов в месяц (снижение на 25%). В других городах и населенных пунктах эта сумма сохранила свою отметку в 100 и 50 тыс. сумов, соответственно.