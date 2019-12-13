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Центр занятости

Уровень безработицы за прошедший период составил порядка 9% - Минтруд

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Для обеспечения гарантированности трудовых прав граждан сенаторами предложено рассмотреть необходимость ратификации Европейской социальной хартии.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. По сообщению министра занятости и трудовых отношений Узбекистана, на сегодняшний день из 33,7-миллионного населения 14,9 млн являются экономически активными, при этом 13,6 миллионов обеспечены работой. Таким образом, согласно официальной статистике 1,3 млн граждан являются безработными. 

Министр занятости и трудовых отношений выступил перед сенаторами, где отчитался о ходе исполнения республикой конвенции Международной организации труда. 

По данным министерства, уровень безработицы в республике по отношению к экономически активному населению составляет 8,9%, что на 0,4% меньше по сравнению с 2018-м.

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© Flickr / Luciano
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В официальном секторе впервые численность занятого населения по итогам 2018 года увеличилась на 5,7%. За прошедшие 10 месяцев по республике создано более 300 тысяч рабочих мест, и таким образом десятимесячный прогноз выполнен на 119,7%.

Сенаторы при этом высказались о недостаточности информации по ряду положений в сфере труда и занятости населения. Отмечены:

- отсутствие информации о деятельности частных агентств занятости при обеспечении занятости населения, проблемах, возникающих в этой сфере;

- отсутствие анализа обеспеченности выпускников вузов и профессиональных колледжей работой;

- не изученность специальностей, имеющих высокий и низкий спрос на рынке труда;

- отсутствие сведений о соцстраховании лиц, неспособных конкурировать на рынке труда, не имеющих определенных специальностей и нуждающихся в социальной защите от безработицы, а также от массовых рисков на рынке труда.

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Участники заседания обратились к министру с требованием установить жесткий контроль и обеспечить справедливость при создании 104 новых рабочих мест по государственной заявке. Выдвинуто и предложение ратифицировать Европейскую социальную хартию с тем, чтобы обеспечить гарантированные трудовые права граждан на основе международных трудовых норм.

Далее сенаторы обсудили и предложили одобрить закон Узбекистана "О дошкольном образовании и воспитании". В проекте закона впервые в полной мере обозначены такие понятия, как дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование и воспитание, негосударственная дошкольная образовательная организация, а также профессиональный стандарт педагога.

Теги:
создание рабочих мест, Сенат Олий Мажлиса, Министерство занятости и трудовых отношений, безработные



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