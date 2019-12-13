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Moody's объявило ценовые прогнозы на нефть в 2020 году

© REUTERS / Mike Segar
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20191213/13004829/Moodys-obyavilo-tsenovye-prognozy-na-neft-v-2020-godu.html

В предстоящем году цена за баррель нефти марки Brent прогнозируется в диапазоне $55-75. Ключевыми тенденциями на рынке, помимо прочего, обозначено увеличение добычи США по мере ввода страной в 2020-м новых трубопроводов.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В будущем году средняя цена на нефть марки Brent, по прогнозам Международного рейтингового агентства Moody's, составит 55-75 долларов, марки WTI - 50-70 долларов за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на отчет агентства.

Сегодня цена февральских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,95%, до $64,81 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,74%, до $59,62 за баррель.

Нефтяная платформа в море
© AFP 2018 / Andy Buchanan
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"Стоимость WTI будет оставаться волатильной, в диапазоне 50-70 долларов за баррель в 2020 году; цена за баррель нефти марки Brent будет на уровне 55-75 долларов", - говорится в документе.

Спрос на нефть может снизиться ввиду замедления глобального экономического роста, а также увеличения геополитических рисков, опасаются эксперты агентства. Вместе с тем цены на нефть поддерживаются сокращением добычи в Саудовской Аравии и странах ОПЕК, значительным сокращением в Венесуэле и введенными санкциями против Ирана.

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Ключевыми тенденциями на рынке в 2020-м агентством обозначены: реакция стран ОПЕК на рост общемировой добычи нефти, увеличение добычи США по мере ввода новых трубопроводов, замедление темпов роста мирового спроса в связи с более слабым экономическим ростом, укрепление доллара, а также китайские и американские пошлины.

Теги:
прогноз, Нефть, цены



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