На развитие жилищного сектора Узбекистану предоставлен многомиллионный кредит

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. На улучшение экономического управления Узбекистан в 2020 году от АБР получит свыше 500 млн долл США.
В Минфин состоялась встреча с представителями Азиатского банка развития и Французского агентства развития. Для реализации программы "Улучшение экономического управления, подпрограмма 2" были подписаны заемные соглашения, в соответствии с которыми вклад со стороны АБР составит 300 млн. долл. и со стороны французского агентства - 50 млн. евро.
По сообщению пресс-службы Минфин, программа направлена на углубление в республике экономических реформ. За основу взята разработанная Министерством финансов совместно с АБР и ФАР матрица.
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Другое соглашение подписано по совместной с Азиатским банком программе развития сектора ипотечного рынка в республике. Общая сумма проекта равна 200 млн. долл. США.
По замыслу, проект способствует развитию жилищного сектора страны, совершенствованию механизмов ипотечного кредитования и повышению доступности ипотечных кредитов для всех категорий населения на основе рыночных принципов.