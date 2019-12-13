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Азиатский банк развития

На развитие жилищного сектора Узбекистану предоставлен многомиллионный кредит

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191213/13007200/Uzbekistan-poluchit-500-mln-na-razvitie-zhilischnogo-sektora-i-ekonomicheskogo-upravleniya-.html

Международный проект, по замыслу, должен повысить доступность ипотечных кредитов для всех категорий населения на основе рыночных принципов.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. На улучшение экономического управления Узбекистан в 2020 году от АБР получит свыше 500 млн долл США.

В Минфин состоялась встреча с представителями Азиатского банка развития и Французского агентства развития. Для реализации программы "Улучшение экономического управления, подпрограмма 2" были подписаны заемные соглашения, в соответствии с которыми вклад со стороны АБР составит 300 млн. долл. и со стороны французского агентства - 50 млн. евро.

По сообщению пресс-службы Минфин, программа направлена на углубление в республике экономических реформ. За основу взята разработанная Министерством финансов совместно с АБР и ФАР матрица.

АБР инвестирует в экономику Узбекистана более 3,5 млрд долларов

Другое соглашение подписано по совместной с Азиатским банком программе развития сектора ипотечного рынка в республике. Общая сумма проекта равна 200 млн. долл. США.

Жилой дом
© Sputnik / Руслан Кривобок
АБР намерен инвестировать в ипотечное кредитование Узбекистана
Концепция нацелена на поддержку программных мер, направленных на улучшение жилищной политики, включающей также совершенствование нормативно-правовой базы ипотечного рынка, и адресной поддержки лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По замыслу, проект способствует развитию жилищного сектора страны, совершенствованию механизмов ипотечного кредитования и повышению доступности ипотечных кредитов для всех категорий населения на основе рыночных принципов.

Теги:
Экономика, Инвестиции, Кредит, ипотека, АБР, Узбекистан



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