Внешэкономбанк одобрил сделку с Узбекистаном по модернизации станций

В рамках проекта будут модернизированы сотни насосных станций в республике. Первый кредитный транш составит 16,8 миллиардов рублей.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Наблюдательный совет ВЭБ поддержал сделку по приобретению Узбекистаном российских насосных станций, передает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

"Была поддержана сделка по приобретению Узбекистаном насосных станций для модернизации водных насосных станций. Эти станции производятся в РФ. По сути, это поддержка экспорта России в зарубежные страны", - заявил Игорь Шувалов после итогового годового совещания наблюдательного совета госкорпорации.

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Он также добавил, что на заседании был одобрен первый этап модернизации насосных станций в Узбекистане.

В соответствии с программой, предусматривается модернизация порядка 300 насосных станций. В рамках проекта на первом этапе будет открыта кредитная линия в размере до 16,8 миллиардов рублей, за счет чего будут профинансированы экспортные поставки российского гидротехнического оборудования.