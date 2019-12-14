Бизнес-омбудсман наводит порядок: проверил вне закона - лишился должности

Был аннулирован акт проверки и приказ о проведении проверки. Затем в отношении начальника инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью комитета применено дисциплинарное наказание в виде штрафа.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Начальник Центральной инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью уволен после незаконной проверки предприятия. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмана.

Должностные лица вторглись на территорию предприятия по производству кирпича "STAR ALFA PROGRES" и начали проверку.

Предприниматели обратились за помощью к бизнес-омбудсману. Был проведен соответствующий мониторинг и по выявленному факту правонарушения приняты соответствующие меры. Был аннулирован акт проверки и приказ о проведении проверки. Затем в отношении начальника инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью комитета применено дисциплинарное наказание в виде штрафа. А начальник Центральной инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью освобожден от занимаемой должности.

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В отношении главного и ведущего инспекторов Центральной инспекции по контролю горно-геологической службы Ташкентской области составлены протоколы об административном правонарушении, и решением суда данные лица признаны виновными в административном правонарушении.