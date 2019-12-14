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Молоток судьи

Закон о банкротстве расширил права должников и кредиторов

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191214/13009122/Zakon-o-bankrotstve-rasshiril-prava-dolzhnikov-i-kreditorov.html

Должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение на любой стадии рассмотрения экономическим судом дела о банкротстве.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О банкротстве", сообщает пресс-служба Минюста.

Производство холодильников
© Sputnik / Максим Богодвид
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Теперь должник и кредитор имеют право инициировать процедуру восстановления платежеспособности должника либо ликвидационного производства.

Также, теперь мировое соглашение не считается процедурой банкротства. Должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение на любой стадии рассмотрения экономическим судом дела о банкротстве.

Согласно Закону, срок рассмотрения дела о банкротстве составляет 1 месяц. (До сегодняшнего дня данный срок составлял 2 месяца).

Кроме того, судебная санация вводится на срок не более 24 месяцев. (До сегодняшнего дня срок составлял 24 месяца, экономический суд мог продлить на не более 6 месяцев).

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги:
Узбекистан, подписание документов, поправки, закон, банкротство



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