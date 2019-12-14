За кем перспектива: стартап-проекты презентовали инвесторам

В течение 3-х месяцев программы инкубации и акселерации IT Park стартап-команды прошли теоретические занятия, полевые испытания продукта и проверки гипотез. Были проведены встречи с потенциальными инвесторами, а также консультантами и экспертами IT-сферы Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В университете Инха в Ташкенте прошел первый Demo Day выпускников программы акселерации и инкубации IT Park, сообщает интернет-издание infoCOM.UZ.

Demo Day — это финальное мероприятие 12-недельной образовательной программы акселерации и инкубации, которое впервые проводится в IT Park.

Зрители смогли пронаблюдать несколько часов за презентациями стартап-проектов перед IT-инвесторами, где за 15 минут каждый выпускник рассказал о потребностях в предложенном им продукте у целевой аудитории, экономике проекта и бизнес-модели.

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В течение 3-х месяцев программы инкубации и акселерации IT Park стартап-команды прошли теоретические занятия, полевые испытания продукта и проверки гипотез. Были проведены встречи с потенциальными инвесторами, а также консультантами и экспертами IT-сферы Узбекистана. Они получили опыт от ведущих технопарков мира, изучили бизнес-модели, PR, искусство бизнес-презентации, прорабатывали маркетинговый и финансовый планы для того, чтобы иметь возможность выступить перед инвесторами.

Основной целью Demo Day является презентация инновационных проектов местным и зарубежным инвесторам и венчурным фондам с целью привлечь инвестиции и получить экспертный совет.

В рамках первого сезона указанных программ, по итогам рассмотрения проектов и презентаций команд, Консультационным советом, из 103 претендентов было отобрано 15 проектов, из которых 9 вошли в программу инкубации и 6 в программу акселерации.