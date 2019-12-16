15:37 16 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Банкноты долларов США различного достоинства

Центробанк обнародовал курсы валют

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1290/57/12905772.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191216/13019212/Tsentrobank-obnarodoval-kursy-valyut.html

Доллар подешевел, а евро вырос. Незначительные колебания иностранной валюты не повлияли на экономическую обстановку в стране.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.

За минувшую неделю доллар потерял 5,15 сума и теперь его стоимость составляет 9 532,40 сума. Евро же прибавил в весе аж 53,41 сума и составил 10 599,08 сума.

 

Курс валют с 17 декабря 2019 года
Цетробанк
Курс валют с 17 декабря 2019 года

 

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Они формируются на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

 

Теги:
курс валюты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
От Англии до Ямайки: яркие кадры финала конкурса "Мисс мира 2019"
Boy vents anger at driver after car sends his mother flying
Китайский мальчик показал себя истинным защитником матери — видео
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться