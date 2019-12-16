Центробанк обнародовал курсы валют

Доллар подешевел, а евро вырос. Незначительные колебания иностранной валюты не повлияли на экономическую обстановку в стране.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.

За минувшую неделю доллар потерял 5,15 сума и теперь его стоимость составляет 9 532,40 сума. Евро же прибавил в весе аж 53,41 сума и составил 10 599,08 сума.

Цетробанк Курс валют с 17 декабря 2019 года

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Они формируются на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.