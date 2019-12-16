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Формы налоговой отчетности в Узбекистане адаптируют к МСФО в 2020 году – проект

© Flickr / Ken Teegardin
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191216/13023777/Formy-nalogovoy-otchetnosti-v-Uzbekistane-adaptiruyut-k-MSFO-v-2020-godu--proekt.html

В Узбекистане увеличивается число предприятий, осуществляющих внешнеторговые операции и привлекающих иностранные инвестиции. Однако понятная потенциальным иностранным инвесторам финансово-экономическая информация об этих предприятиях практически отсутствует.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. С 1 января 2021 года акционерные общества, банки, страховые организации, хозяйствующие субъекты с долей государства в уставном фонде, а также юрлица, отнесенные к крупным налогоплательщикам, могут перейти на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), следует из проекта постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности". Он опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ.

Документ предусматривает разработку до 1 октября 2020 года новых форм налоговой отчетности, адаптированных к МСФО, а также предложений по усилению мер административной ответственности за несвоевременную подготовку и публикацию финансовой отчетности.

Важные шаги планируется предпринять и в системе подготовки кадров. В частности, Министерство высшего и среднего специального образования до 1 августа 2020 года должно внедрить в образовательный процесс обновленные учебные программы по специальностям "Бухгалтерский учет" и "Аудит" по направлениям бакалавриата и магистратуры, предусматривающие углубленное изучение МСФО.

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Также ожидается, что с 2022-2023 учебного года преподавать в вузах дисциплины по бухучету и аудиту будет исключительно специалисты, имеющие документ об успешной сдаче предмета "Финансовый учет" или "Финансовая отчетность" по МСФО либо международный сертификат бухгалтера (АССА и ее дипломы, СРА, CIPA).

Теги:
Экономика, налоги, Узбекистан



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