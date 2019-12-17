НБУ подписал соглашение с финансовой группой Sumitomo Mitsui

Документ предполагает, что со стороны инвестиционной компании SMBC Nikko будут оказаны консультационные услуги в процессе выхода Узнацбанка на международный рынок капитала.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В рамках узбекско-японского бизнес-форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (НБУ) и одним из крупнейших японских банковско-финансовых конгломератов Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) на общую сумму $200 млн. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе НБУ.

Основными преимуществами данного соглашения являются:

- более гибкие, оптимизированные и выгодные условия финансирования в японских йенах;

- наличие страхового покрытия экспортно-кредитных агентств, включая японского страхового агентства "НЭКСИ", что не требует предоставления государственной гарантии;

- возможность финансирования инвестиционных проектов, поставок высокотехнологичного оборудования и услуг не только из Японии, но и других стран мира, где присутствует обширная сеть подразделений SMFG.

На сегодняшний день Узнацбанком уже сформирован перечень проектов на общую сумму $157,9 млн, и подписанное соглашение о сотрудничестве будет способствовать своевременной реализации данных проектов, что позволит увеличить объем экспорта Узбекистана более чем на $80 млн.

Более того, соглашение предоставляет новые возможности для расширения сотрудничества с учетом охвата группой SMFG различных сфер финансовой деятельности: банковскую сферу, области страхования, лизинга, управления активами, операций с ценными бумагами, выпуск евробондов и пр.

Документ также предполагает, что со стороны инвестиционной компании SMBC Nikko будут оказаны консультационные услуги в процессе выхода Узнацбанка на международный рынок капитала.

Для справки: Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) — крупная японская банковская корпорация, основанная в декабре 2002 года Sumitomo Mitsui Banking Corporation, вторым по величине банком Японии. Общий капитал SMFG составляет эквивалент $104,3 млрд, активы – $1,94 трлн.