В Республике Узбекистан сборы за охрану грузов повысятся с 1 января 2020 года

По данным АО "Узбекские железные дороги", это решение, главным образом, обусловлено повышением в стране минимального размера оплаты труда, увеличением расходов на охрану и сопровождение грузов.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В Узбекистане за охрану грузов устанавливаются новые сборы.

Ввиду увеличения расходов на охрану и сопровождение грузов с 1 января 2020 года в республике за данный вид услуг вступят в силу новые сборы.

АО "Узбекские железные дороги" также объясняет увеличение расходов повышением в стране минимального размера оплаты труда.

За обеспечение сохранности перевозимых железнодорожных транспортных грузов сборы установлены следующим образом:

- один вагоно-км и контейнеро-км (без учёта НДС) – 414 сумов (порядка $0,04). Данный вид сбора действует для всех типов вагонов и универсальных контейнеров, предъявляемых под охрану, входящих в перечень охраняемых и перевозимых грузов и следующих в местном, экспортном и импортном сообщениях по территории республики с оплатой по ТехПД;

- один вагоно-км и контейнеро-км (с учётом НДС) – 1 048 сумов ($0,11). Сбор также производится по вышеперечисленным параметрам, но с оплатой через экспедиторские организации.

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В случае когда количество охраняемых вагонов составляет от 1 до 5, ставка сбора составляет 414 сумов/ваг.-км (без учёта НДС), свыше 5 вагонов - по 394 сумов/ваг.-км (без учёта НДС). Когда же количество универсальных контейнеров в охраняемом вагоне, массой брутто, ед. в 3 т, 5 т, 20 т, 40 т, то ставка сбора будет составлять по 414 сумов/конт.-км (без учёта НДС).

Напомним, между Узбекистаном и Россией при оформлении грузоперевозок в рамках упрощенного таможенного коридора разработаны отдельные процедуры. Так, для отправки того или иного груза в другую страну компания-грузоотправитель подает сведения об экспортной поставке в свою таможенную службу. После прохождения проверки выдается уникальный идентификационный номер поставки, который достаточно предъявить на границе для оперативного прохождения всех процедур. Если сверка документов прошла успешно и фактов подлога грузов не выявлено, товары проходят по упрощенной процедуре.