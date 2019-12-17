Международное агентство по атомной энергии утвердило проекты в Узбекистане

Программа включает в себя укрепление ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации объектов использования ядерной энергии в Узбекистане, разработку и внедрение современных ядерных технологий в медицине и других отраслях экономики.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Агентство "Узатом" объявило об утверждении четырех проектов Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласования были получены в рамках Программы технического сотрудничества между Узбекистаном и МАГАТЭ и направлены на наращивание технического потенциала и человеческих ресурсов, развитие ядерной инфраструктуры, укрепление ядерной/радиационной безопасности в контексте мирного использования атомной энергии в Узбекистане.

Программа включает в себя укрепление ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации объектов использования ядерной энергии в Узбекистане, разработку и внедрение современных ядерных технологий в медицине и других отраслях экономики, а также распространение знаний о ядерной энергии.

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В течение 2019 года Узбекистан тесно сотрудничал с МАГАТЭ относительно реализации своей программы атомной энергетики, и полученные согласования позволили углубить и укрепить отношения республики с международным регулирующим органом по вопросам атомной энергетики.

"Узатом" рассчитывает на более тесное сотрудничество с МАГАТЭ в области разработки нормативных актов. По мнению агентства, чем сильнее регулирующий орган, тем безопаснее и успешнее будет реализовываться программа.