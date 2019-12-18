Специалисты из Узбекистана смогут работать на предприятиях Японии

Узбекские специалисты могут работать в Японии на ведущих предприятиях в 14 отраслях экономики на равных условиях с гражданами этой страны.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Специалисты из Узбекистана смогут устроиться на работу на предприятия Японии. Это предполагает меморандум о сотрудничестве, подписанный между странами.

На сегодняшний день правительство Японии разрешает квалифицированным работникам из девяти государств трудиться на ведущих предприятиях страны. Узбекистан включен в список как десятое государство по программе "Токуте гино".

Для узбекских специалистов доступны 14 направлений: предоставление услуг, производство сырья, автомобилей, оборудования для предприятий, электрических сетей, электронных информационных систем, строительство, судостроение, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции.

Для этого работники должны сдать экзамен на знание японского языка, а также пройти квалификационный экзамен. В случае успешной сдачи они смогут работать по договору на выбранных ими предприятиях в течение пяти лет.

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Узбекские специалисты также имеют право сменить место работы и трудиться на равных условиях с гражданами Японии. Они также, как и японцы, вправе пользоваться услугами социальной защиты.

Органами, регулирующими процесс, стали Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана и Агентство по иммиграционным услугам и постановке на учет при Министерстве юстиции Японии.