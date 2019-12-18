"ЧЕТРА" открывает представительство в Узбекистане

Узбекистан уже планирует наладить экспорт собираемой техники в соседние страны. Производство российской техники на узбекском заводе позволит использовать существующие машиностроительные мощности и создать дополнительные рабочие места.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Российская компания ЧЕТРА запускает производство промышленной техники в Узбекистане. Партнером с узбекской стороны выступит АО "Узбекистон темир йуллари" и его новый завод УП "Завод по ремонту экскаваторов и гусеничной техники".

"На базе предприятия будет организована сборка техники под брендом ЧЕТРА. Это вся востребованная линейка – бульдозеры мощностью двигателя от 150 до 590 л.с. и трубоукладчики грузоподъемностью от 25 до 100 тонн. Также завод будет осуществлять ремонт и обслуживание в гарантийный период эксплуатируемой в республике гусеничной техники ЧЕТРА. Уже в этом году завод совместно с нашими специалистами завершил первый совместный проект – капитальный ремонт бульдозера тяжелого класса ЧЕТРА Т35. Восстановление машины осуществлено по заказу АО "Узбекуголь", бульдозер возобновит свою работу в карьере Ангренского угольного разреза", — прокомментировал новость исполнительный директор предприятия Владимир Антонов.

ООО "ЧЕТРА" Восстановленный бульдозер ЧЕТРА Т35

Налаживание данного производства, как ожидается, позволит не только расширить присутствие компании в регионе, но и развивать экспорт ее продукции в соседние страны – Туркменистан, Таджикистан, Киргизию и Афганистан. Также, локальное производство в республике позволит адаптировать конструкцию техники под особые требования клиентов, обеспечить потребителей круглосуточной техподдержкой и запчастями.

"Совместный с ЧЕТРА проект позволит развивать экспортный потенциал Узбекистана за счет поставки собираемой техники в соседние страны. Организация производства российской техники на нашем заводе в городе Сырдарья позволит использовать его существующие машиностроительные мощности, а также создать дополнительные рабочие места", — сказал директор УП "Завод по ремонту экскаваторов и гусеничной техники" Баходир Эшмуродов.

ООО ЧЕТРА - российская сбытовая компания, эксклюзивно реализующая технику промышленного и коммунального назначения и запчасти. ЧЕТРА также является торговой маркой российской техники промышленного (бульдозеров, трубоукладчиков и погрузчиков) и коммунального назначения, а также запчастей производства ООО "ПК "Промтрактор". Под одноименным брендом сегодня в эксплуатации на российской территории и более чем в 30 странах мира действуют свыше 3 000 единиц техники. Сервисная сеть компании насчитывает более 50 сервисных центров в России и за рубежом.