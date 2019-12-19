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Шавкат Мирзиёев посетил Университет Нагои

Президент согласовал новые проекты с JICA на $3,5 млрд

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191219/13053475/Prezident-soglasoval-novye-proekty-s-JICA-na-35-mlrd.html

Обсужденные проекты затронут сферы энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и другие.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку в резиденции Акасака в Токио, сообщает пресс-служба президента.

В настоящее время портфель совместных проектов составляет свыше четырех миллиардов долларов. Согласована новая долгосрочная программа сотрудничества на сумму более 3,5 миллиарда долларов, включая проекты в сфере энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и других отраслях.

Особое внимание уделено поддержке проектов малого и среднего бизнеса, а также расширению образовательного обмена.

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Узбекистан и Япония обсудили предстоящие инвестпроекты

Достигнута договоренность о разработке дорожной карты в целях обеспечения своевременной и качественной реализации каждого проекта сотрудничества между Узбекистаном и JICA.

Для справки: JICA - это японское агентство международного сотрудничества, которое является правительственным агентством, призванным содействовать экономическому и социальному росту в развивающихся странах и развитию международного сотрудничества.

Теги:
Инвестиции, сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Япония, Президент



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