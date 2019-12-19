Президент согласовал новые проекты с JICA на $3,5 млрд

Обсужденные проекты затронут сферы энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и другие.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаоку в резиденции Акасака в Токио, сообщает пресс-служба президента.

В настоящее время портфель совместных проектов составляет свыше четырех миллиардов долларов. Согласована новая долгосрочная программа сотрудничества на сумму более 3,5 миллиарда долларов, включая проекты в сфере энергетики, модернизации промышленности и сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, здравоохранения и других отраслях.

Особое внимание уделено поддержке проектов малого и среднего бизнеса, а также расширению образовательного обмена.

Достигнута договоренность о разработке дорожной карты в целях обеспечения своевременной и качественной реализации каждого проекта сотрудничества между Узбекистаном и JICA.

Для справки: JICA - это японское агентство международного сотрудничества, которое является правительственным агентством, призванным содействовать экономическому и социальному росту в развивающихся странах и развитию международного сотрудничества.