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Ильхом Нематов - Первый заместитель министра иностранных дел

МИД: товарооборот с Украиной не отражает потенциал сотрудничества

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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На переговорах состоялся обмен мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий, в том числе возобновлению межмидовских политических консультаций и проведению очередного заседания межправительственной комиссии.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Власти Узбекистана считают, что взаимный с Украиной товарооборот не отражает потенциал двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики.

Первый замглавы МИД Узбекистана Илхом Нематов встретился с замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговым представителем Украины Тарасом Качкой, прибывшим в Ташкент с визитом. Стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между Узбекистаном и Украиной во всех сферах двусторонних отношений.

"В январе-ноябре 2019 года объем товарооборота между двумя странами составил 348,7 миллиона долларов, что недостаточно отражает имеющийся потенциал", - говорится в сообщении на сайте министерства.

На встрече отдельное внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях.

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Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия, в том числе путем содействия взаимовыгодным контактам между деловыми кругами и экономическими структурами, отметили в МИД. Также рассмотрены предложения по активизации обменов в туристической и культурно-гуманитарной сферах, в частности, по налаживанию прямых связей между медицинскими узбекистанскими и украинскими учебными заведениями.

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"На переговорах также состоялся обмен мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий, в том числе возобновлению межмидовских политических консультаций и проведению очередного заседания межправительственной комиссии", - добавили в МИД Узбекистана.

Теги:
МИД Узбекистана, товарооборот, Узбекистан, Украина



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