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Здание Национального Банка Узбекистана

Нацбанк воспользуется кредитами английской инвесткомпании

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191219/13056685/Natsbank-vospolzuetsya-kreditami-angliyskoy-investkompanii.html

Соглашение предоставляет возможности для расширения сотрудничества с инвестиционной компанией "Frontera Capital", которая имеет многолетний опыт работы с международными финансовыми институтами на развивающихся рынках.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Национальный банк Узбекистана подписал соглашение на привлечение средств в национальной валюте для финансирования проектов малого и среднего бизнеса на сумму 953 млрд сумов (100 млн долларов США) с инвестиционной компанией "Frontera Capital" (Великобритания), сообщает пресс-служба финансового учреждения.

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Основными преимуществами данного соглашения являются:

- привлечение денежных средств с использованием международных финансовых механизмов;

- более выгодные условия финансирования в узбекских сумах;

-  привлечение долгосрочных денежных средств, сроком до 7 лет;

- заемные средства могут быть использованы для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, а также розничного кредитования;

Соглашение предоставляет новые возможности для расширения сотрудничества с инвестиционной компанией "Frontera Capital", которая имеет многолетний опыт работы с международными финансовыми институтами на развивающихся рынках.

Данные средства были привлечены путем выпуска кредитных нот на международном рынке капитала от имени Узнацбанка, что в свою очередь позволит этому финансовому учреждению укрепить положительный имидж на мировом рынке капитала и вызовет интерес международных инвесторов.

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Для справки: "Frontera Capital" (имеет офисы в Великобритании, ОАЭ) — инвестиционная компания, которая специализируется на предоставлении долгосрочного финансирования в местной валюте и инструментов хеджирования валютных рисков, как для кредиторов, так и для заемщиков. Также поддерживает развитие вторичного рынка кредитов и облигаций в развивающихся странах.

Теги:
Кредит, Соглашение, подписание документов, Великобритания, Узбекистан, Национальный банк Узбекистана



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