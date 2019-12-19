Суверенный кредитный рейтинг Узбекистана признан стабильным

Было отмечено, что реформирование государственных предприятий и увеличение прямых инвестиций в страну остаются проблемой для правительства.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Агентство "S&P Global Ratings" опубликовало очередной отчет по суверенному кредитному рейтингу Республики Узбекистан. Согласно нему, суверенный кредитный рейтинг страны сохранен на уровне "BB-" ("Стабильный"). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны.

При оценке суверенного кредитного рейтинга:

- Позиция внешнего кредитора и низкий государственный долг отмечены в качестве сильной стороны Республики;

- Низкий уровень ВВП на душу населения и низкая гибкость в денежно-кредитной политике указаны в качестве факторов ограничения роста суверенного рейтинга страны. Отмечается, что процесс принятия решений централизован, а система подотчетности и контроля между институтами развита недостаточно.

Указано, что нижеследующие аспекты положительно повлияют на кредитный рейтинг страны в будущем:

- Повышение потенциала роста и устойчивости экономики в результате интеграции страны в мировую экономику и реформы государственных предприятий;

- Диверсифицированная доходная база государственного бюджета и структура экспорта.

В то же время указано, что следующие факторы негативно влияют на кредитный рейтинг страны:

- Значительное ухудшение фискального и внешнего баланса в результате длительного финансирования высоких объемов импорта и дефицита счета текущих операций за счет заемных и валютных резервов;

- Увеличение условных обязательств в результате ухудшения состояния предприятий с долей государства.

Агентство также прокомментировало экономические реформы в Узбекистане, частности:

1) Установлено, что комплексные политические реформы улучшили институты республики и обеспечили открытость экономики;

2) Признано, что правительство делает успехи в институциональных реформах;

3) реформирование государственных предприятий было охарактеризовано как "успешное" и модернизация их деятельности и улучшение платежеспособности будет способствовать экономическому росту страны;

4) Реформа банковского сектора была отмечена как самая крупная реформа с 2017 года в повестке дня правительства. Отмечается, что реформа банковского сектора снизит долларизацию экономики и повысит эффективность денежно-кредитной политики;

5) налоговая реформа в 2019 году может привести к расширению налоговой базы и увеличению сбора налогов.

Также было отмечено, что реформирование государственных предприятий и увеличение прямых инвестиций в страну остаются проблемой для правительства.