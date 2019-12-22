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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк республики опроверг сообщения о грядущей деноминации

Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191222/13069031/Tsentrobank-Uzbekistana-oproverg-soobscheniya-o-gryaduschey-denominatsii.html

Ранее председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что деноминация всегда влечет за собой серьезные экономические расходы.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал официальное заявление относительно сообщений о грядущей деноминации, которые распространяются в социальных сетях.

"Данная информация является необоснованной. В настоящее время правительством и Центральным банком не предусматривается осуществления деноминации денежной единицы", — говорится в публикации.

Ранее председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что деноминация всегда влечет за собой серьезные экономические расходы. Это не просто "удаление нулей".

"Деноминация проводится в условиях экономической стабильности и сильной инфляции. У нас ситуация не такая", — заявил глава ЦБ журналистам.

Он также заверил, что власти Узбекистана не хотят проводить деноминацию.

Теги:
Узбекистан, деньги, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан



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