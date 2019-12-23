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Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс

Кабмин определил, какие проекты будут включены в программу локализации производства

Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Среди основных критериев отбора для участия в программе локализации отмечены постоянный импорт в больших размерах, производство быстроизнашивающихся комплектующих изделий и прочие параметры.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Узбекское правительство утвердило программу локализации производства готовой продукции.

Кабинет министров утвердил соответствующее положение. Локализации подлежат также комплектующие изделия и материалы на основе промышленной кооперации и ведения системы отчетности. В процессе предусматривается взаимодействие органов госуправления и инициаторов проектов.

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В программу локализации будут включены лишь те проекты, которые:

-производят постоянный импорт в больших размерах на территории республики;

- у которых имеются возможности создания цепочки добавленной стоимости на основе мощностей производства локализуемой продукции и сырьевой базы;

- производят быстроизнашивающиеся комплектующие изделия, запасные части и материалы технологического оборудования, имеющегося в отрасли и на территориальных предприятиях;

- чей уровень локализации производимой продукции составляет не менее 36%;

- чья продукция имеет необходимый уровень спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках;

- проекты у которых имеется инфраструктура производства, в частности, те, которые используют пустующие здания;

- а также проекты с налаженными кооперационными связями между крупными и малыми предприятиями.

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В качестве главных участников запуска процесса локализации в республике определены Кабмин, Минэкономпром, Министерство инвестиций и внешней торговли, Налоговый и Таможенный комитеты, Антимонопольный комитет, Госкомстат, Агентство по управлению госактивами, Агентство "Узстандарт", ТПП. 

В их числе также и обозначены Центр исследований отраслевых рынков и экспортоориентированного производства при Минэкономпроме, рабочие группы во главе с помощниками председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимов областей и города Ташкента по вопросам локализации производства и расширения кооперационных связей в промышленности, инициаторы проектов (хозяйствующие субъекты, производящие импортозамещающую продукцию).

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Министерство экономики и промышленности определено как главный уполномоченный орган по углублению процессов локализации производства и развитию промышленной кооперации.

В положении отмечены задачи участников локализации, выполняемые ими функции по реализации программы, а также сроки их выполнения.

Теги:
проект, постановление, кабмин, Узбекистан, производство



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