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Узбекистан и Малайзия намерены развивать электронную коммерцию

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191223/13090872/Uzbekistan-i-Malayziya-namereny-razvivat-elektronnuyu-kommertsiyu.html

Документ предусматривает обмен открытой научно-технической информацией и инновационными технологиями, выполнение пилотных совместных опытно-конструкторских и технологических проектов.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Ташкент с визитом прибыла делегация малазийских деловых кругов, передает портал "Правды востока". Предприниматели намерены изучить возможность реализации в республике совместных инвестиционных проектов и заключить соглашения по ним.

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Планируется также обсудить вопрос налаживания экспортно-импортных отношений между странами.

По итогам встречи достигнута договоренность о подписании Меморандума о взаимопонимании между Министерством инновационного развития и компанией "Consumption Union Global Technology SDN BHD". Документ предусматривает обмен открытой научно-технической информацией и инновационными технологиями, выполнение пилотных совместных опытно-конструкторских и технологических проектов, обмен опытом и специалистами для осуществления строительно-конструкторских работ, Е-commerce и промышленных разработок, сообщает Мининновации.

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Малазийской стороной планируется и содействие в реализации технического оснащения, а также совместных проектов и мероприятий с инновационными технопарками на территории Республики Узбекистан.

Теги:
сотрудничество, Экспорт, Малайзия, Узбекистан, развитие, министерство, Инновации



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