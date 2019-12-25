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Здание Центрального банка Узбекистана

Что изменилось в составе правления ЦБ Узбекистана

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Из состава правления Центрального банка были исключены руководитель Исполнительного аппарата Олимжон Эрназаров и директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Аброрходжа Турдиалиев.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Узбекистане были утверждены изменения в составе правления Центрального банка, сообщает пресс-служба.

"24 декабря на заседании кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в соответствии со статьей 19 Закона Республики Узбекистан "О Центральном Банке Республики Узбекистан", утверждены изменения в составе Правления Центрального банка", - говорится в сообщении.

Решением кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан из состава правления Центрального банка были исключены руководитель Исполнительного аппарата Олимжон Эрназаров и директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Аброрходжа Турдиалиев.

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И. о. директора Фонда "Эл-юрт умиди" по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Агентстве развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан, д. э. н., профессор Адхам Бекмурадов и заведующий курсом магистратуры прикладной экономики Вестминстерского университета в Ташкенте, доктор философии (PhD) Зиодулло Парпиев утверждены в качестве независимых членов правления Центрального банка.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, изменения, назначения, назначение, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан



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