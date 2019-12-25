В Узбекистане могут запретить торговлю в переходах и возле рынков

В список попали подземные переходы, проезжая часть автодорог и мосты, стоянки (вблизи рынков тоже), а также на входах и выходах рынков.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Узбекистане предлагается запретить розничную торговлю в ряде мест, говорится в новом проекте постановления.

"В список попали подземные переходы, проезжая часть автодорог и мосты, стоянки (вблизи рынков тоже), а также на входах и выходах рынков", - говорится в сообщении.

Документ, вносящий дополнения в правила розничной торговли в Узбекистане, разработан Государственным налоговым комитетом и опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ 24 декабря.

Напомним, с начала 2020-го индивидуальным предпринимателям c объемом товарооборота до 100 млн сумов вместо действующего фиксированного налога предоставляется право выбора порядка уплаты налога на доходы физических лиц.

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В 2019-м в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами для Ташкента фиксированная сумма для ИП составляла 1 млн сумов. А в 2020 году эта сумма установлена в размере 750 тыс. сумов в месяц (снижение на 25%).