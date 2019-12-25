18:21 25 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Срочно:

Узбекистан получит финансирование на коммерциализацию научных разработок

© REUTERS / Amir Cohen
Экономика
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1129/14/11291409.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191225/13105216/Uzbekistan-poluchit-finansirovanie-na-kommertsializatsiyu-nauchnykh-razrabotok.html

Разработанный совместно со Всемирным банком проект призван повысить роль науки и усилить конкурентоспособность национальной экономики.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В Узбекистане при финансировании Всемирного банка разработан проект коммерциализации узбекских научных разработок.

В республике за прошедшие полтора года коммерциализировано 102 (из 112. – Прим. ред.) инновационные разработки. За прошедший же год разработчики смогли произвести, в общей сложности, продукцию на сумму 35,4 млрд сумов (свыше $370 тыс.). Сумма реализованной по сей день продукции - 29,57 млрд сумов (свыше $310 тыс.).

Министерство инновационного развития за прошедшие полтора года провело два конкурса стартап-проектов. По итогам конкурса отобрали 32 проекта, на их финансирование выделили 29,2 млрд сумов (свыше $300 тыс.). Всего на первый тур было представлено 172 проекта, из них отобрали 16, на финансирование которых выделили 13,9 млрд сумов (свыше $146 тыс.). Второй тур, который проходил в режиме онлайн, зарегистрировано 136 проектов, из них также отобрано 16 с суммой финансирования 15,3 млрд сумов (свыше $160 тыс.).

На будущий год министерство при поддержке Всемирного банка разработало концепцию проекта по коммерциализации научных разработок в Узбекистане. В случае его одобрения советом директоров Всемирного банка, на реализацию проекта будет выделено 50 млн долл. США (предварительная сумма).

На 2020-й Всемирным банком уже выделены средства в форме техсодействия для ведения предпроектных работ. Основной фокус разработок – обеспечение сотрудничества науки и промышленности.

В рамках нового проекта запланировано выделение грантов на прикладные научно-исследовательские работы для молодых узбекских исследователей, а также стипендий для студентов и ученых на обучение или проведение исследований за рубежом. Также будут профинансированы инновационные проекты, разработанные компаниями, предпринимателями, инновационными стартапами, востребованными на рынке.

По замыслу авторов проекта, в виду отсутствия в Узбекистане институтов коммерциализации, которые смогли бы помочь начинающим предпринимателям и ученым вывести свои идеи на рынок, также ожидается создание Центрального офиса по передаче технологий. Здесь будут предоставляться допуслуги по коммерциализации технологий и экспертных знаний.

Вместе с тем запланировано вовлечение ведущих ученых и предпринимателей узбекской диаспоры за рубежом во все виды проектной деятельности с тем, чтобы привлечь еще больше зарубежных инвестиций в узбекскую науку и технологии. По проекту также для оценки проектных предложений создадут международный экспертный совет, который в итоге и будет принимать решения о финансировании тех или иных конкурсных грантов.

Теги:
финансирование, Всемирный банк, проект, разработка, Наука, Министерство инновационного развития Узбекистана, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Минимализм навсегда: лучшие спортивные фото Sputnik за 2019 год
Гаспарян: Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Гаспарян рассказал о страхах польских властей — видео
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться