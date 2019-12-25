Узбекистан получит финансирование на коммерциализацию научных разработок

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В Узбекистане при финансировании Всемирного банка разработан проект коммерциализации узбекских научных разработок.

В республике за прошедшие полтора года коммерциализировано 102 (из 112. – Прим. ред.) инновационные разработки. За прошедший же год разработчики смогли произвести, в общей сложности, продукцию на сумму 35,4 млрд сумов (свыше $370 тыс.). Сумма реализованной по сей день продукции - 29,57 млрд сумов (свыше $310 тыс.).

Министерство инновационного развития за прошедшие полтора года провело два конкурса стартап-проектов. По итогам конкурса отобрали 32 проекта, на их финансирование выделили 29,2 млрд сумов (свыше $300 тыс.). Всего на первый тур было представлено 172 проекта, из них отобрали 16, на финансирование которых выделили 13,9 млрд сумов (свыше $146 тыс.). Второй тур, который проходил в режиме онлайн, зарегистрировано 136 проектов, из них также отобрано 16 с суммой финансирования 15,3 млрд сумов (свыше $160 тыс.).

На будущий год министерство при поддержке Всемирного банка разработало концепцию проекта по коммерциализации научных разработок в Узбекистане. В случае его одобрения советом директоров Всемирного банка, на реализацию проекта будет выделено 50 млн долл. США (предварительная сумма).

На 2020-й Всемирным банком уже выделены средства в форме техсодействия для ведения предпроектных работ. Основной фокус разработок – обеспечение сотрудничества науки и промышленности.

В рамках нового проекта запланировано выделение грантов на прикладные научно-исследовательские работы для молодых узбекских исследователей, а также стипендий для студентов и ученых на обучение или проведение исследований за рубежом. Также будут профинансированы инновационные проекты, разработанные компаниями, предпринимателями, инновационными стартапами, востребованными на рынке.

По замыслу авторов проекта, в виду отсутствия в Узбекистане институтов коммерциализации, которые смогли бы помочь начинающим предпринимателям и ученым вывести свои идеи на рынок, также ожидается создание Центрального офиса по передаче технологий. Здесь будут предоставляться допуслуги по коммерциализации технологий и экспертных знаний.

Вместе с тем запланировано вовлечение ведущих ученых и предпринимателей узбекской диаспоры за рубежом во все виды проектной деятельности с тем, чтобы привлечь еще больше зарубежных инвестиций в узбекскую науку и технологии. По проекту также для оценки проектных предложений создадут международный экспертный совет, который в итоге и будет принимать решения о финансировании тех или иных конкурсных грантов.