Путин оценил ситуацию в российской экономике

ТАШКЕНТ, 25 дек — ТАШКЕНТ. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в РФ сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, сообщает РИА Новости.
Президент также отметил, что это хорошие предпосылки для достижения больших результатов.
"У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом", — заключил Путин.
До этого президент на встрече с членами правительства, которая тоже прошла в среду, призвал предпринять все возможные меры для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество.