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Президент РФ Владимир Путин

Путин оценил ситуацию в российской экономике

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20191225/13106501/Putin-otsenil-situatsiyu-v-rossiyskoy-ekonomike-kak-udovletvoritelnuyu.html

По словам президента РФ, в стране сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но темпы роста — не устраивают.

ТАШКЕНТ, 25 дек — ТАШКЕНТ. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в РФ сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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"В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты", — сказал глава государства на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений.

Президент также отметил, что это хорошие предпосылки для достижения больших результатов.

"У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом", — заключил Путин.

До этого президент на встрече с членами правительства, которая тоже прошла в среду, призвал предпринять все возможные меры для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество.

Теги:
рубль, Россия, Экономика, Владимир Путин



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