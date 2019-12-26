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Международный аэропорт Ташкента

К разработке стратегии развития аэропортов Ташкент привлекает зарубежные компании

Пресс служба Государственного таможенного комитета РУз
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Как ожидается, привлеченные компании примут участие и в подготовке ТЭО модернизации пассажирского терминала, а также мастер-плана международного аэропорта "Ташкент".

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана привлекло российское ООО "Инновационный центр гражданской авиации" и немецкую Airport Research Center для разработки стратегий развития аэропортов страны, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"В ходе работ зарубежными экспертами будет … разработана краткосрочная и долгосрочная стратегия развития сети аэропортов республики", - сообщается в Telegram-канале Минтранса.

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По данным ведомства, привлеченные компании примут участие в подготовке ТЭО модернизации пассажирского терминала и мастер-плана аэропорта Ташкента.

"По итогам анализа полученных данных, зарубежные эксперты предоставят рекомендации для практического внедрения соответствующих решений, направленных на оптимизацию технологического процесса и улучшение качества обслуживания, а также повышение пропускной способности аэропорта", - добавили в министерстве.

С начала 1990-х годов авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимала монопольное положение на авиарынке Узбекистана. Все гражданские аэропорты также входили в ее структуру. В ноябре 2018-го президент Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ - Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. В течение года процесс реорганизации завершился.

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Новый международный терминал аэропорта Ташкент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, российский "Новапорт холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче. Договор о концессии сроком на 40 лет планировалось подписать в ноябре. В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что переговоры "Новапорта" и властей республики о реализации проекта зашли в тупик: правительство Узбекистана не готово отдавать их в концессию на 30 лет, о чем просит инвестор. В Ташкенте не стали комментировать это сообщение.

Теги:
реорганизация, стратегия развития, сотрудничество, Германия, Узбекистан, аэропорт, Россия



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