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Центробанк назвал сумму внешнего долга Узбекистана

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191227/13116160/Tsentrobank-nazval-summu-vneshnego-dolga-Uzbekistana.html

Увеличение внешних заимствований стало одним из факторов, оказавших влияние на формирование показателей платежного баланса республики.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Совокупный внешний долг Узбекистана на 1 октября 2019 года составил 21,5 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Долг государственного сектора — 13,8 миллиарда долларов, частный внешний долг — 7,7 миллиарда долларов, уточняется в публикации.

Увеличение внешних заимствований стало одним из факторов, оказавших влияние на формирование показателей платежного баланса страны. Также в их числе — привлечение прямых иностранных инвестиций и погашение резидентами "накопленных" обязательств по ним, рост поступающих трансграничных денежных переводов.

Текущий счет платежного баланса сформировался с дефицитом в 1,4 миллиарда долларов.

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"Чистая международная инвестиционная позиция Республики Узбекистан на 1 октября текущего года составила 13,7 миллиарда долларов. При этом сектор государственного управления и банковский сектор являются "чистыми кредиторами", а другие сектора "чистыми заемщиками" по отношению к остальному миру", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее совокупный государственный долг Узбекистана на начало 2020-го прогнозировался в размере 21,3 миллиарда долларов (36% к ВВП). По данным ЦБ РУз, совокупный внешний долг страны в 2018 году вырос на 9,5% по сравнению с 2017-м и составил 17,3 миллиарда долларов.

Размер внешнего госдолга в 2018 году увеличился в 1,32 раза — до 10,086 миллиарда долларов, задолженность частных компаний снизилась на 11,3% — до 7,209 миллиарда долларов.

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Теги:
Узбекистан, финансы, Экономика, госдолг, Центральный банк Республики Узбекистан



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