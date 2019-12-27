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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191227/13117529/Rossiya-i-Ukraina-otkazhutsya-ot-vzaimnykh-pretenziy-po-gazu.html

"Газпром" ранее сообщал, что урегулирует судебные претензии с "Нафтогазом", а также антимонопольные претензии с правительством Украины до 29 декабря.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Россия и Украина договорились об обнулении с 1 января 2020 года взаимных претензий по газу, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Илья Питалев
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Российская компания "Газпром" на прошлой неделе сообщала, что урегулирует судебные претензии с "Нафтогазом", а также антимонопольные претензии с правительством Украины до 29 декабря.

РФ и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020-м и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, планируется, что компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного решения. А правительство Украины, как ожидается, подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, пока Украина не перестанет требовать выплаты по судебным решениям. Он также отметил, что РФ готова работать по европейскому законодательству, которое сейчас внедряет у себя Украина.

Теги:
политика, Экономика, Соглашение, газ, Украина, Россия



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