Самаркандский завод "Сино" снова выставили на продажу

Заявки на участие в торгах с предложениями по инвестициям принимаются до 27 января 2020 года включительно.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Агентство по управлению государственными активами объявило о повторном выставлении на продажу акций завода холодильников "Сино" в Самарканде.

Ранее предприятие, согласно постановлению президента, было передано в частные руки, но с условием, что новый владелец инвестирует в завод и выплатит долги кредиторам.

Xs.uz Самаркандский завод "Сино"

88,8% акций завода в октябре выкупила компания Tespak. Новый владелец взял обязательство вложить 42 миллиона долларов в течение двух лет и создать 580 рабочих мест.

Ожидалось, что на территории предприятия будет налажено производство стиральных машин, кондиционеров, телевизоров, холодильников.

В агентстве сообщили, что Tespak сначала попросила отсрочку по заключению контракта, а затем, когда не смогла договориться с иностранными партнерами, и вовсе отказалась от проекта. В связи с этим итоги торгов аннулировали.

Сейчас инвесторам также предлагаются 88,8% акций в уставном фонде предприятия. Новый владелец должен будет вложить 15 миллионов долларов в течение следующих двух лет и создать 350 рабочих мест.

Заявки на участие в торгах с предложениями по инвестициям принимаются до 27 января следующего года включительно. Торги состоятся 29 января.

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Завод открылся в 1973-м. Здесь выпускались знаменитые советские модели холодильников "Снежинка", "Самарканд" и другие. Продукция экспортировалась в различные страны, включая Польшу и Афганистан.

В 1991 году компания стала акционерной. В последующие 27 лет предприятие пытались оживить различными способами, но в августе 2018-го оно было признано банкротом.