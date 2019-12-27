ЦБ рассказал о жалобах граждан на работу двух банков

Регулятор напомнил, что о нарушениях банками прав и законных интересов потребителей можно сообщать в Службу защиты потребителей банковских услуг ЦБ.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана рассказали о жалобах граждан на "Агробанк" и "Ипотека-банк".

ЦБ проанализировал обращения, поступающие в Службу по защите прав потребителей банковских услуг, и уличил данные финансово-кредитные организации в несоблюдении требований законодательства при предоставлении услуг своим клиентам.

Так, кредитный договор на покупку жилья, заключенный в прошлом году между "Ипотека-банком" и гражданином Д. Н., предусматривал 9-процентную годовую ставку. Однако организация, в нарушение условий, начисляла 16 процентов.

Другой мужчина, клиент "Агробанка" А. О., столкнулся с тем, что организация без оснований и уведомления приостановила операции по его банковской карте.

Центробанк принял меры: с "Ипотека-банка" и "Агробанка" в соответствии со статьей 57 закона "О банках и банковской деятельности" взысканы штрафы.

Регулятор напомнил, что о нарушениях банками прав и законных интересов потребителей можно сообщать в Службу защиты потребителей банковских услуг ЦБ как письменно, так и по телефону. Номер многоканальной горячей линии (71) 200 00 44.