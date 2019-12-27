16:31 27 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Срочно:
Центральный банк Узбекистана

ЦБ рассказал о жалобах граждан на работу двух банков

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/905/18/9051877.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191227/13118100/TsB-rasskazal-o-zhalobakh-grazhdan-na-rabotu-dvukh-bankov.html

Регулятор напомнил, что о нарушениях банками прав и законных интересов потребителей можно сообщать в Службу защиты потребителей банковских услуг ЦБ.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана рассказали о жалобах граждан на "Агробанк" и "Ипотека-банк".

ЦБ проанализировал обращения, поступающие в Службу по защите прав потребителей банковских услуг, и уличил данные финансово-кредитные организации в несоблюдении требований законодательства при предоставлении услуг своим клиентам.

Пользователь за работой
Jeshu John
Прокуратура раскрыла мошенническую схему "Агробанка"
Так, кредитный договор на покупку жилья, заключенный в прошлом году между "Ипотека-банком" и гражданином Д. Н., предусматривал 9-процентную годовую ставку. Однако организация, в нарушение условий, начисляла 16 процентов.

Другой мужчина, клиент "Агробанка" А. О., столкнулся с тем, что организация без оснований и уведомления приостановила операции по его банковской карте.

Центробанк принял меры: с "Ипотека-банка" и "Агробанка" в соответствии со статьей 57 закона "О банках и банковской деятельности" взысканы штрафы.

Регулятор напомнил, что о нарушениях банками прав и законных интересов потребителей можно сообщать в Службу защиты потребителей банковских услуг ЦБ как письменно, так и по телефону. Номер многоканальной горячей линии (71) 200 00 44.

Теги:
банковская карта, нарушения, банки, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта на сёрфе, фейерверки и танцы: новогодние традиции разных стран мира
Пассажирский самолет рухнул в Алматы: 14 человек погибли
В Казахстане разбился самолет Bek Air — видео с места ЧП
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах пройдут повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться