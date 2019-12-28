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Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами в свободной экономической зоне Навои

Президент поручил сконцентрироваться на создании добавленной стоимости

Пресс-служба президента
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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В текущем году число резидентов СЭЗ "Навои" увеличилось на 27 и достигло 66. Общая стоимость проектов превысила 437 миллионов долларов. 

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами в свободной экономической зоне "Навои", деятельность и возможности которой были расширены согласно постановлению президента от 5 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 мая прибыл в Наманганскую область
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент отбыл в Навоийскую область

Во время визита в регион 13 марта 2019 года Мирзиёев предложил превратить всю Навоийскую область в свободную экономическую зону. Таким образом, указом главы государства от 15 мая нынешнего года Навоийская область определена свободной экономической зоной для инновационных, высокотехнологичных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств сроком до 1 января 2030 года, а предприятиям, занимающимся таким производством на территории области, предоставлен статус участника СЭЗ "Навои".

Только в текущем году число резидентов этой зоны увеличилось на 27 и достигло 66. Общая стоимость проектов превысила 437 миллионов долларов. 

В числе субъектов экономической зоны - общество с ограниченной ответственностью "National plast". Предприятие общей стоимостью почти 16 миллионов долларов выпускает профили из поливинилхлорида. В нынешнем году здесь произведено более 10 тысяч тонн продукции.

Глава государства понаблюдал за процессом работы предприятия, поинтересовался качеством продукции. Дал указания по расширению выпуска импортозамещающих товаров, обеспечению населения доступными и качественными строительными материалами.

СЭЗ Навои: передовые технологии и широкие возможности для бизнеса
Sputnik / Дильшода Рахматова
Передовые технологии и широкие возможности: как работает СЭЗ "Навои"

Президенту была представлена информация о второй очереди предприятия, которую планируют ввести в строй в третьем квартале 2020 года. В результате производственная мощность увеличится на 40 тысяч тонн, объем экспорта - до 10 миллионов долларов.

В ходе посещения СЭЗ Шавкат Мирзиёев побывал и на площадках общества с ограниченной ответственностью "Green Line Profil" на территории .

Предприятие общей стоимостью почти 40 миллионов долларов начало свою деятельность в 2018 году. Было создано 650 рабочих мест. В текущем году произведено 18,6 тысячи тонн продукции и осуществлен экспорт на 10 миллионов долларов. В следующем году планируется увеличить производство до более чем 22 тысяч тонн и довести экспорт до 14 миллионов долларов. 

Глава государства ознакомился с образцами выпускаемой здесь продукции, поинтересовался ее качеством и географией экспорта.

"Сегодня самая важная задача - создание добавленной стоимости и рабочих мест, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Каждое промышленное предприятие должно формировать цепочку добавленной стоимости, используя современные технологии и разумный подход. Следует изучать внешние рынки и расширять экспорт за счет снижения себестоимости".

Теги:
СЭЗ, визит, Навоийская область, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана, Президент



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