Мирзиёев отметил, что реализация проектов в АО "Навоиазот" далась нелегко

Глава государства отметил, что Навоийская область обладает еще большим потенциалом, располагает всеми необходимыми условиями и специалистами для его задействования.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В рамках своего визита в Навоийскую область президент страны принял участие в церемонии запуска комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола в акционерном обществе "Навоиазот".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новое предприятие будет выпускать в год 100 тысяч тонн ПВХ, 75 тысяч тонн каустической соды, 300 тысяч тонн метанола. Эта продукция востребована в автомобилестроении, текстильной, металлургической, химической и нефтегазовой отраслях, электротехнической промышленности и индустрии строительных материалов. До настоящего времени данные товары импортировались за иностранную валюту.

Комплекс ПВХ, каустической соды и метанола обеспечит отечественные предприятия необходимым сырьем. Кроме того, планируется ежегодный экспорт продукции на 40 миллионов долларов. Здесь создано 900 новых рабочих мест.

Глава государства отметил, что реализация одновременно трех крупных инвестиционных проектов в АО "Навоиазот" далась нелегко.

"Какие бы ни возникали трудности, если будем ставить высокие цели, проявлять инициативу и работать самоотверженно, мы обязательно достигнем намеченного," - заявил президент.

Пресс-служба президента Президент нажатием символической кнопки ввел предприятие в строй.

Проект реализован совместно с консорциумом китайских компаний "China CAMC Engineering Co., LTD" и "HQC Shanghai Company".

Шавкат Мирзиёев отметил, что Навоийская область обладает еще большим потенциалом, располагает всеми необходимыми условиями и специалистами для его задействования.