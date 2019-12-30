13:29 30 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Импортные моющие средства

Компания Procter & Gamble намерена открыть производство в Узбекистане

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
Получить короткую ссылку
25120
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/30/12/301289.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191230/13132473/Kompaniya-Procter--Gamble-namerena-otkryt-proizvodstvo-v-Uzbekistane.html

Стороны обсудили создание высокотехнологичных производств на территории республики в соответствии с международными стандартами качества и экологичности. 

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли прошла встреча с представителями компании Procter and Gamble, которая является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
© Foto : m24.ru
Болибок: компоненты бытовой химии способны навредить здоровью человека

Стороны обсудили создание высокотехнологичных производств на территории Узбекистана в соответствии с международными стандартами качества и экологичности. 

В 2017 году в республике открылась дистрибьютерская сеть Procter and Gamble. Штат сотрудников к настоящему времени составляет 260 человек.

Для справки: Procter and Gamble является одним из мировых лидеров мирового рынка потребительских товаров. Основной деятельностью является производство стиральных порошков, средств для ухода за волосами, средства для бритья и др. 

Теги:
Узбекистан, переговоры, Торговля, Инвестиции, министерство



Главные темы

  • Дети в модульном детском саду
    В Узбекистане решили усилить гарантии прав ребенка

    Согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.

    23
  • Компания UzAuto Motors начала применять новые цвета во всех моделях автомобилей
    Компания UzAuto Motors предупредила жителей о появлении мошенников

    Несмотря на множество предупреждений и активную работу правоохранительных органов, мошенников до сих пор много. Они предлагают покупателям автомобили от имени различных лизинговых и кредитных организаций.

    130
  • Города мира. Дубай
    Узбекистан вводит безвизовый режим для резидентов ОАЭ

    Получить статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов могут люди, работающие в частной компании или государственном секторе в ОАЭ, инвестирующие в бизнес в стране или покупающие там недвижимость.

    37

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
#СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото
Новогодняя сказка
Дети из Южной Осетии побывали в новогодней Москве
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться