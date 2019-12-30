Компания Procter & Gamble намерена открыть производство в Узбекистане

Стороны обсудили создание высокотехнологичных производств на территории республики в соответствии с международными стандартами качества и экологичности.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли прошла встреча с представителями компании Procter and Gamble, которая является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили создание высокотехнологичных производств на территории Узбекистана в соответствии с международными стандартами качества и экологичности.

В 2017 году в республике открылась дистрибьютерская сеть Procter and Gamble. Штат сотрудников к настоящему времени составляет 260 человек.

Для справки: Procter and Gamble является одним из мировых лидеров мирового рынка потребительских товаров. Основной деятельностью является производство стиральных порошков, средств для ухода за волосами, средства для бритья и др.