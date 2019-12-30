Доллар вновь сдал позиции - ЦБ обнародовал курс валют на неделю

Американская валюта упала в цене на 8,81 сума и теперь стоит 9507,56. Евро подорожал на 82,47 сума и составляет 10 624,70 сума.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 31 декабря обновил курсы иностранных валют по отношению к суму.

Отмечается, что доллар продолжил дешеветь, на этот раз американская валюта упала в цене на 8,81 сума и теперь стоит 9507,56. Евро подорожал на 82,47 сума и составляет 10 624,70 сума.

Пресс-служба ЦБ Центробанк обнародовал курс валют на неделю.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Они формируются на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.