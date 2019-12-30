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Грузовые автомобили с установленным газобаллонным оборудованием

Узнефтегазинспекция проверила готовность предприятий к зимнему периоду

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191230/13137709/Uzneftegazinspektsiya-proverila-gotovnost-predpriyatiy-k-zimnemu-periodu.html

На 279 газораспределительных станциях и пунктах раздачи газовых баллонов выявлено более 490 грубых правонарушений. Устранив их, Узнефтегазинспекция получила возможность сэкономить до 31 тысячи тонны сжиженного газа.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узнефтегазинспекция провела мониторинг предприятий на предмет незаконного использования природного газа и выявил 4 513 таких случаев. Приняты меры по их устранению. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в компании.

Объем использованного при этом газа составляет 124 млн кубометров (124 млрд сумов). В частности, на предприятиях Ташкентской области выявлены серьезные нарушения на крупные суммы. 

К примеру, нарушение установлено в пункте газовой автозаправки при предприятии "Ангрен Нефть Бизнес". Здесь было оказано внешнее воздействие на газовый счетчик, и по предварительным расчетам, объем незаконно использованного природного газа в течение 53 дней составляет 1 млн 272 тысяч кубометров. Ущерб нанесен в размере 1 млрд 272 млн сумов.

Компрессорная установка месторождения природного газа
© Sputnik / Павел Паламарчук
В республике незаконно воспользовались природным газом на миллионы сумов

По республике проведено изучение соблюдения технологических процессов на 790 компрессорных пунктах газовой автозаправки. По установленным недостаткам внесены письменные предупреждения с обязательным исполнением.

На 10 суток приостановлена деятельность 39 компрессорных пунктов газовой автозаправки до устранения всех нарушений.

Изучили процесс подготовки к зимнему периоду в социальных учреждениях и на экономических предприятиях республики. Состояние 3 454 котелен (28%) и 10 509 котлов (40%) не отвечает техническим требованиям.

Ответственным министерствам и ведомствам даны указания по устранению всех недостатков и проведению тщательной подготовки к осенне-зимнему периоду.

В нескольких махаллях Ташкента отключат газ >>

В ходе изучения проведенной работы по подготовке к зиме на газопроводах и устройствах АО "Худудгазтаъминот" также были выявлены недостатки, которые следует устранить. Проведен капитальный ремонт 85,1 км газопровода, отремонтировано 56,73 км (66,53%).

Теги:
Ташкентская область, Узбекистан, Узнефтепродукт, газобаллон, газ



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