ЦБ Узбекистана установил новые курсы иностранных валют

По данным регулятора, единая европейская валюта подешевела на 15,80 сумов. Теперь за один евро дают 10608,90 сумов.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Центральный банк Узбекистана обнародовал курсы иностранных валют, которые будут действовать с 7 января текущего года.

Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 0,33 сумов и составил 9507,89 сумов.

Единая европейская валюта подешевела на 15,80 сумов. Теперь за один евро дают 10608,90 сумов.

ЦБ Узбекистана ЦБ установил новые курсы иностранных валют

Российский рубль подорожал на 0,26 сума и составил 153,43 сумов.

Напомним, что курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.