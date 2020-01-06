16:15 06 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск
Срочно:
Денежные купюры: евро и доллары

ЦБ Узбекистана установил новые курсы иностранных валют

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
379 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1276/54/12765451.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200106/13166560/TsB-Uzbekistana-ustanovil-novye-kursy-inostrannykh-valyut-.html

По данным регулятора, единая европейская валюта подешевела на 15,80 сумов. Теперь за один евро дают 10608,90 сумов.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Центральный банк Узбекистана обнародовал курсы иностранных валют, которые будут действовать с 7 января текущего года.

Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 0,33 сумов и составил 9507,89 сумов.

Единая европейская валюта подешевела на 15,80 сумов. Теперь за один евро дают 10608,90 сумов.

ЦБ установил новые курсы иностранных валют
ЦБ Узбекистана
ЦБ установил новые курсы иностранных валют

Российский рубль подорожал на 0,26 сума и составил 153,43 сумов.

Напомним, что курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.

Теги:
Узбекистан, доллары, курс валюты, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фото, навевающие ностальгию: зимняя сказка в СССР
Литва берет на вооружение худшие советские практики
Литва примеряет на себя худшие советские практики
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться