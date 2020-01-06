ЦБ Узбекистана установил новые курсы иностранных валют

Экономика 11:47 06.01.2020 Получить короткую ссылку 379 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1276/54/12765451.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200106/13166560/TsB-Uzbekistana-ustanovil-novye-kursy-inostrannykh-valyut-.html
По данным регулятора, единая европейская валюта подешевела на 15,80 сумов. Теперь за один евро дают 10608,90 сумов.
ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Центральный банк Узбекистана обнародовал курсы иностранных валют, которые будут действовать с 7 января текущего года. Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 0,33 сумов и составил 9507,89 сумов.
Единая европейская валюта подешевела на 15,80 сумов. Теперь за один евро дают 10608,90 сумов.
ЦБ установил новые курсы иностранных валют
Российский рубль подорожал на 0,26 сума и составил 153,43 сумов.
Напомним, что курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.