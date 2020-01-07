В Узбекистане изменились некоторые ставки государственной пошлины

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Узбекистане введен в действие закон "О государственной пошлине", сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Ранее порядок исчисления, уплаты, освобождения и возврата госпошлины регулировался разделом 17 Налогового кодекса. Кроме того, ставки и отдельные виды государственной пошлины были установлены в более чем 38 подзаконных актах.
В соответствии со статьей 9 закона "О валютном регулировании", госпошлины, сборы и другие обязательные платежи взимаются только в национальной валюте Узбекистана, исключение составляют только консульские сборы.
Установлен порядок их взимания в сумовом эквиваленте, исходя из базовой расчетной величины (БРВ).
В целом ставки государственных пошлин остались без изменений, их размеры устанавливаются приложением к закону, отметила пресс-служба Минфина.
Снижены следующие виды ставок:
1. За удостоверение договора аренды имущества:
- супругам, своим родителям и родителям супруга, детям и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам собственника — с 50% БРВ до 25%;
- для физических лиц — с 1 БРВ до 50% БРВ;
- для юридических лиц или если одной стороной является юридическое лицо — с 2 БРВ до 1 БРВ;
2. За государственную регистрацию органами юстиции:
- республиканских, межобластных негосударственных некоммерческих организаций (ННО) — с 4 БРВ до 3 БРВ;
- ННО, деятельность которых распространяется на территорию области — с 2 БРВ до 1 БРВ;
- ННО, деятельность которых распространяется на территорию района, города, поселка, кишлака и аула — с 2 БРВ до 50%;
3. На право осуществления концертно-зрелищной деятельности ставки снижены почти в 4 раза по причине перехода этих субъектов на уплату налога на доходы физических лиц: в самой высокой — первой рейтинговой группе — с 195 БРВ до 50 БРВ, в самой низкой (шестой) — с 13 БРВ до 4 БРВ.
Также введены новые виды государственной пошлины:
- в области признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей) — в размере 2 БРВ;
- для выдачи лицензии на осуществление деятельности оператора платежных систем — в размере 5 БРВ;
- для выдачи лицензии на осуществление деятельности платежных систем — в размере 5 БРВ.
В новом законе сохранен перечень лиц, освобождаемых от уплаты государственной пошлины.
Освобождения, предусмотренные подзаконными актами и не предусмотренные в законе, действуют до истечения срока их действия.