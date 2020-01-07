В Узбекистане изменились некоторые ставки государственной пошлины

В республике вступил в силу закон "О государственной пошлине". Он начал действовать в одно время с новым Налоговым кодексом.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Узбекистане введен в действие закон "О государственной пошлине", сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Ранее порядок исчисления, уплаты, освобождения и возврата госпошлины регулировался разделом 17 Налогового кодекса. Кроме того, ставки и отдельные виды государственной пошлины были установлены в более чем 38 подзаконных актах.

В соответствии со статьей 9 закона "О валютном регулировании", госпошлины, сборы и другие обязательные платежи взимаются только в национальной валюте Узбекистана, исключение составляют только консульские сборы.

Кроме того, согласно указу главы государства от 21 мая 2019 года "О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей", законом пересмотрены ставки государственных пошлин, установленных в иностранной валюте.

Установлен порядок их взимания в сумовом эквиваленте, исходя из базовой расчетной величины (БРВ).

В целом ставки государственных пошлин остались без изменений, их размеры устанавливаются приложением к закону, отметила пресс-служба Минфина.

Снижены следующие виды ставок:

1. За удостоверение договора аренды имущества:

супругам, своим родителям и родителям супруга, детям и их супругам, внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам собственника — с 50% БРВ до 25%;

для физических лиц — с 1 БРВ до 50% БРВ;

для юридических лиц или если одной стороной является юридическое лицо — с 2 БРВ до 1 БРВ;

2. За государственную регистрацию органами юстиции:

республиканских, межобластных негосударственных некоммерческих организаций (ННО) — с 4 БРВ до 3 БРВ;

ННО, деятельность которых распространяется на территорию области — с 2 БРВ до 1 БРВ;

ННО, деятельность которых распространяется на территорию района, города, поселка, кишлака и аула — с 2 БРВ до 50%;

3. На право осуществления концертно-зрелищной деятельности ставки снижены почти в 4 раза по причине перехода этих субъектов на уплату налога на доходы физических лиц: в самой высокой — первой рейтинговой группе — с 195 БРВ до 50 БРВ, в самой низкой (шестой) — с 13 БРВ до 4 БРВ.

Также введены новые виды государственной пошлины:

в области признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей) — в размере 2 БРВ;

для выдачи лицензии на осуществление деятельности оператора платежных систем — в размере 5 БРВ;

для выдачи лицензии на осуществление деятельности платежных систем — в размере 5 БРВ.

В новом законе сохранен перечень лиц, освобождаемых от уплаты государственной пошлины.

Освобождения, предусмотренные подзаконными актами и не предусмотренные в законе, действуют до истечения срока их действия.