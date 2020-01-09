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Налоги. Расчеты

Как трансформация банков Узбекистана повысит качество обслуживания клиентов

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200109/13175493/Transformatsiya-bankov-pozvolit-povysit-kachestvo-i-uroven-obsluzhivaniya-klientov.html

В республике банки только недавно начали уделять внимание розничным услугам, а существующие программные продукты и приложения не соответствую требованиям современного цифрового бизнеса.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. На круглом столе, организованном Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при Администрации президента 8 января в Банковско-финансовой академии Узбекистана, представители крупных коммерческих банков рассказали о том, для чего нужна цифровая трансформация и как изменится работа с клиентами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Узбекистане банки только недавно начали уделять внимание розничным услугам, а существующие программные продукты и приложения не соответствуют требованиям современного цифрового бизнеса. Причинами слабого развития рынка современных розничных услуг являются жесткие регламенты и высокая доля государства в капиталах банков.

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По мнению экспертов, еще одна причина отставания – низкая финансовая грамотность населения, особенно в регионах. Однако и ЦБ, и сами коммерческие банки уже сделали первые шаги в трансформации и намерены в ближайшем будущем решительно менять методы и инструменты обслуживания клиентов.

"Халк банк (Народный банк) намерен завоевать рынок розничных услуг, поскольку банк имеет самую широкую сеть филиалов и касс по стране", - заявил Фарход Саламов, председатель правления Халк банка.

По его мнению, для этого нужно расширить виды предоставляемых услуг и продуктов.

"Причем для каждой категории клиентов, начиная с молодежи и заканчивая пенсионерами, будет применяться свой подход", - заключил Саламов.

Банком планируется вместо обычных касс и филиалов, в которых высоки операционные расходы, открывать центры банковских услуг, кол-центры, работающие не менее 12 часов в сутки, смарт-офисы.

Второе направление – это работа с предпринимателями: не только их консультирование, но и предоставление готовых бизнес-планов, постоянная помощь в росте бизнеса и становлении корпоративного клиента.

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Также банки планируют предоставлять андеррайтинговые услуги при выдаче кредита, внедрение системы скоринга. Цифровой банкинг включает в себя внедрение системы IP-телефонии, создание служб предотвращения проблемных кредитов, создание баз данных информации.

Новые технологии позволят сократить сроки рассмотрения и выдачи кредита. Выплата кредитных платежей может осуществляться через мобильные приложения и инфокиоски.

Теги:
Банковские карты, банковская карта, банковская сфера, цифровая экономика, рост экономики, Экономика, Узбекистан, Узбекистан



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