Центробанк Узбекистана скорректировал прогноз по инфляции на 2020 год

Также финансовый регулятор подвел итоги прошлого года, проанализировав, что повлияло на рост инфляции.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В 2020 году инфляция в Узбекистане составит 12-13,5%. Это следует из отчета о предварительных показателях денежно-кредитной политики по итогам 2019-го, опубликованного Центробанком.

По данным аналитиков, в прошлом году уровень инфляции должен был составить 13,5-15,5%. На деле инфляция по итогам 2019-го составила 15,2%, что вполне уложилось в заявленный регулятором коридор.

Росту инфляции способствовали либерализация регулируемых цен и факторы, простимулировавшие инвестиционный и потребительский спрос, подкрепленный повышенной кредитной активностью банков и увеличением госрасходов.

Так, на рост инфляции в прошлом году существенно повлияло повышение цен на ряд товаров.

"В 2019-м регулируемые цены в среднем выросли на 21,6%, в частности, рост уровня цен на формовой хлеб составил 40%, газ – 18,8%, электроэнергию – 18% и бензин – 17,6%. Погодно-климатические условия отразились на уровне цен плодоовощной продукции. В частности, цены на фрукты выросли на 21,4%, картофель –11,7% и рис – 5,8%", - пишут аналитики.

Кроме того, росту инфляции поспособствовала и девальвация узбекского сума.

Так, за прошлый год курс национальной валюты к американской упал на 13,9% — с 8 341 до 9 501 сума за доллар. Объем спроса на инвалюту в стране увеличился на 37% и составил 15,5 миллиарда долларов, предложение выросло на 44% и достигло 11,7 миллиарда долларов. Объем золотовалютных резервов вырос и составил 28,6 миллиарда долларов.

Согласно отчету, узбекистанцы стали больше доверять банкам. В частности, объем срочных депозитов в национальной валюте вырос на 43%, в том числе физических лиц — на 54%. Удельный вес вкладов населения в составе депозитов увеличился с 25% до 31%, их объем достиг 20,6 триллиона сумов.

Банки начали активнее привлекать зарубежные кредитные линии и развивать рынок потребительского кредитования. Итогом стало увеличение объемов кредитных вложений в экономику на 50,9% (до 208 триллионов сумов). В частности, кредиты в национальной валюте выросли на 48,7%, в том числе населению – на 63,5%, а также в иностранной валюте – на 53,8%.